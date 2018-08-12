С балкона столичной "хрущевки" выпал обнаженный мужчина

В Киеве на ул. Игоря Турчина голый мужчина вывалился из окна своей возлюбленной. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, пострадавший мужчина утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он явно "не на свои года", а намного старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.
Правоохранители обнаружили тело молодого человека на аллее под подъездом голого молодого человека. Он находился в неадекватном состоянии и полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали в больницу.
В госпитали у пострадавшего диагностировали перелом руки и предположение на травму позвоночника. Подробности происшествия выяснят правоохранители.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Туполева произошел пожар на балконе "хрущевки".