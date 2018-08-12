На украино-российской границе задержали группу нелегалов из Средней Азии - ФОТО

Украинские пограничники провели операцию по задержанию группы нелегалов, которая пыталась проникнуть в Европу через украино-российскую границу. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.
Сообщается, что пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками оперативных подразделений Восточного регионального управления обнаружили 7 мигрантов из Пакистана и Индии, которые пытались пересечь украино-российскую границу в обход КПП.
Мигранты признались, что пытались попасть на территорию Украины, чтобы в дальнейшем добраться в страны ЕС, где они хотели найти работу, чтобы вернуться домой.
На данный момент проводятся проверочные мероприятия и составления материалов об административных правонарушениях.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники Шевченковского управления полиции задержали группу нелегалов из Азии.