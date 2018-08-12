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На Львовщине грузовик сбил семилетнего мальчика

В города Рава-Русская Львовской области воскресенье, 12 августа, грузовик сбил семилетнего мальчика.

На Львовщине грузовик сбил семилетнего мальчика

Скорая помощь увезла ребенка в больницу с различными травмами. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло после восьми часов вечера.

Водитель автомобиля "ГАЗ 5204", 67-летний житель района по неизвестным пока причинам наехал на мальчика. По данным врачей ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.


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