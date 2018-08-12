На Харьковщине зафиксировали массовый случай отравления поганками

По словам самих пострадавших, на одной из баз пгт Старый Салтов Волчанского района около села Металловка туристы собирали грибы для использования в пищу. Спустя некоторое время всем, кто употреблял грибы стало плохо, у пострадавших проявилась диарея и рвота, люди вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Все пятеро пострадавших на данный момент находятся в токсикологическом отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени, где они проходят профильное лечение. Медики подозревают, что люди просто неправильно приготовили продукт

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Волынской области в Волынскую областную инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 15 человек.