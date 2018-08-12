18:56 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине зафиксировали массовый случай отравления поганками

В Харьковской области пятеро отдыхающих отравились лесными грибами. Об этом передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На Харьковщине зафиксировали массовый случай отравления поганками

По словам самих пострадавших, на одной из баз пгт Старый Салтов Волчанского района около села Металловка туристы собирали грибы для использования в пищу. Спустя некоторое время всем, кто употреблял грибы стало плохо, у пострадавших проявилась диарея и рвота, люди вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Все пятеро пострадавших на данный момент находятся в токсикологическом отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени, где они проходят профильное лечение. Медики подозревают, что люди просто неправильно приготовили продукт

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Волынской области в Волынскую областную инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 15 человек.


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