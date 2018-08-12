Эльбрус не щадит туристов-аматоров

Сообщается, что тело погибшего австрийского туриста удалось обнаружить благодаря поисково-спасательной операции специального отряда МЧС. Российские спасатели встретились с группой австрийских туристов, когда те спускали вниз тело погибшего альпиниста.

По предварительной информации, смерть наступила от переохлаждения внутренних органов альпиниста. Некоторым пострадавшим удалось подать знак из сигнального пистолета и за ними прибыли российские спасатели со специальной техникой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индонезии спасатели эвакуировали с вулкана Ринджани более 500 альпинистов. Поиски еще шести пропавших в горах продолжаются.