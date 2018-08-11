12:58 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье грузовик врезался в легковушку - ФОТО

В селе Благовещенка Запорожской области водитель ВАЗа столкнулся в КамаАЗом. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Запорожье грузовик врезался в легковушку - ФОТО

По предварительной информации, 29-летний местный житель выехал на дорогу с обочины и не заметил грузовик, который проезжал по встречной полосе. В результате машина оказалась под колёсами грузовика.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пострадавших были госпитализированы, а медики установили, что у одного из несовершеннолетних пассажиров ушиб левого предплечья и, вероятно, тупая травма живота. Патрульные выяснили, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства этой аварии в настоящее время устанавливают специалисты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из которых пять - дети, еще 12 человек травмированы. 


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