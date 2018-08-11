В США неизвестный угнал пассажирский лайнер

Полиции удалось установить, что сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не собирался совершать преступные действия. Правоохранители сообщили, что у мужчины присутствуют суицидальные наклонности, из-за которых он несколько раз лишался работы.

Пролетал пилот недолго, уже спустя 15 минут самолет рухнул в заливе Пьюджет. На место инцидента прибыли бригады Береговой охраны США и медики. Никто кроме самого пилота в инциденте не пострадал. Остальные обстоятельства угона выясняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Южной Калифорнии потерпел крушение двухмоторный самолет.