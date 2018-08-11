14:17 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201062:roman

В США неизвестный угнал пассажирский лайнер

Амеркианец похитил самолет модели Bombardier Q400 в одном из аэропортов Сиэтла. Об этом передает NBC.

В США неизвестный угнал пассажирский лайнер

Полиции удалось установить, что сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не собирался совершать преступные действия. Правоохранители сообщили, что у мужчины присутствуют суицидальные наклонности, из-за которых он несколько раз лишался работы. 

Пролетал пилот недолго, уже спустя 15 минут самолет рухнул в заливе Пьюджет. На место инцидента прибыли бригады Береговой охраны США и медики. Никто кроме самого пилота в инциденте не пострадал. Остальные обстоятельства угона выясняются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Южной Калифорнии потерпел крушение двухмоторный самолет


Поделиться
Читайте также:
 
Волкер предупредил Москву о последствиях закона "Магнитского" В Украине существенно подешевел сахар "Манюнайтед" одержал сокрушительную победу над "Лестером" В Запорожье грузовик врезался в легковушку - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив