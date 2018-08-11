В районе столичного зоопарке перевернулась иномарка - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Jazz ехала по проспекту Победы в сторону Шулявки. Потеряв управление, женщина зацепила 2 припаркованные в обочины авто Шевроле и перевернулась.

На момент аварии в машине Honda находилось двое детей. На место происшествия патрульная полиция приехала быстро и вытащила из авто водителя и детей, которые были зажаты дверным проемом. В результате никто не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ждёт владельцев Шевроле, которые явно не будут рады увиденному зрелищу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью на проспекте Победы водитель Opel Астра на польской регистрации протаранил встречную легковушку.