16:42 11.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В районе столичного зоопарке перевернулась иномарка - ФОТО

В районе м. Политехнический институт Honda протаранила припаркованное авто. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В районе столичного зоопарке перевернулась иномарка - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Jazz ехала по проспекту Победы в сторону Шулявки. Потеряв управление, женщина зацепила 2 припаркованные в обочины авто Шевроле и перевернулась.

На момент аварии в машине Honda находилось двое детей. На место происшествия патрульная полиция приехала быстро и вытащила из авто водителя и детей, которые были зажаты дверным проемом. В результате никто не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ждёт владельцев Шевроле, которые явно не будут рады увиденному зрелищу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью на проспекте Победы водитель Opel Астра на польской регистрации протаранил встречную легковушку


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