В районе столичного зоопарке перевернулась иномарка - ФОТО

В районе м. Политехнический институт Honda протаранила припаркованное авто. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Jazz ехала по проспекту Победы в сторону Шулявки. Потеряв управление, женщина зацепила 2 припаркованные в обочины авто Шевроле и перевернулась.
На момент аварии в машине Honda находилось двое детей. На место происшествия патрульная полиция приехала быстро и вытащила из авто водителя и детей, которые были зажаты дверным проемом. В результате никто не пострадал.
Сейчас на месте работает полиция и ждёт владельцев Шевроле, которые явно не будут рады увиденному зрелищу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью на проспекте Победы водитель Opel Астра на польской регистрации протаранил встречную легковушку.