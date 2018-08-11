В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

По предварительной информации, авария произошла на скорости 90 км/час, о чём свидетельствует стрелка спидометра пострадавшего "Опеля". Водителю "Астры" оказывают помощь в карете скорой. Обе машины от удара отбросило в отбойник, а сами автомобили получили существенные механические повреждения и требуют срочного ремонта.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции и медики. Остальные подробности ДТП уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из которых пять - дети, еще 12 человек травмированы.