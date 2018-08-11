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В Киеве мужчине оторвало руку мусоровозом

Сегодня, 11 августа, в Киеве по адресу улица Волынская, 22 мужчине оторвало руку мусоровозом. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве мужчине оторвало руку мусоровозом

По предварительной информации, бригадир мусоровоза попросила одного из мужчин помочь с уборкой двора, так как не хватает людей. Мужчина выгружал мусор в мусоровоз, доставал из мусорного бака женские сумки, которые хотел забрать себе.

В один момент ремень одной из сумок зацепился за механизм в машине, который перерабатывает мусор, и его руку затянуло, вследствие чего у мужчины оторвалась кисть руки. 

Позже выяснилось, что пострадавший месяц назад из зоны АТО целым и невредимым, а почему сейчас произошел такой несчастный случай остается неизвестным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице, случилась авария с участием мусоровоза, который на дороге сбил пожилую женщину. От полученных травм женщина скончалась еще до приезда скорой. 


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