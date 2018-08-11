16:27 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне СБУ взяло под арест российское судно

В Херсонком порту сотрудники СБУ обнаружили российское судно "Механик Погодин". Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

В Херсоне СБУ взяло под арест российское судно

В официальном уведомлении была предоставлена информация о задержании и причинах арест судна: "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, что находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является в санкционном списке СНБО Украины, а потому подлежит немедленному задержанию вместе с экипажем и грузом корабля".

На вопрос о сроках возможного отправки судна на родина Бабин ответил следующим образом: "Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. Поскольку санкционные вопросы и КПК разные вещи - берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас рассказал, что в украинское государство возвращаются 12 моряков с арестованного судна Mekong Spirit.


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