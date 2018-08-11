В Бердянске неадекват избил ветерана ООС

Пострадавшим оказался солдат 1999 года рождения. Нападавший мужчина оглушил военнослужащего, нанеся последнему тяжелые телесные повреждения. Побитого военного с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу.

Полиция сразу же приступила к поиску виновника инцидента. Спустя час был задержан местный житель 1985 года рождения. Позже стало известно, что пострадавший - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, который с дубиной бросился на мужчину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.