17:57 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Бердянске неадекват избил ветерана ООС

В Бердянске Запорожской области нетрезвый мужчина зверски избил военнослужащего операции Объединенных сил.

В Бердянске неадекват избил ветерана ООС

Пострадавшим оказался солдат 1999 года рождения. Нападавший мужчина оглушил военнослужащего, нанеся последнему тяжелые телесные повреждения. Побитого военного с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу.

Полиция сразу же приступила к поиску виновника инцидента. Спустя час был задержан местный житель 1985 года рождения. Позже стало известно, что пострадавший - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, который с дубиной бросился на мужчину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.


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