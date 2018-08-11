06:00 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полицейский дрон обнаружил плантацию конопли - ВИДЕО

Сотрудники управления полиции по противодействию наркопреступности Киевской области провели операцию по ликвидации очередной плантации с марихуаной и коноплей. 

Полицейский дрон обнаружил плантацию конопли - ВИДЕО

Сообщается, что под Ирпенем работники управления противодействия наркопреступности Киевской области при проведении разведывательного рейда при помощи БПЛА, обнаружили плантацию с 200-ми кустами конопли. Задержанным оказался 41-летний местный житель, который сознался в выращивании наркотического "урожая". 

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что согласно украинскому законодательству подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3-х лет. За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений - наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Одесской области обнаружила поле конопли


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