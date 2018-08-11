На Тернопольщине потерпел крушение легкомоторный самолет

Инцидент произошел вблизи села Пановцы Борщевского района. По предварительной информации, пилот мог попасть в зону турбулентности и потерять управление летательным аппаратом. Выжить пилоту не удалось, механизма катапультирования на самолете не было. Во время падание воздушное судно загорелось.

Также рассматривается и другая версия аварии - катастрофа могла произойти из-за поломки двигателя или зацепа за провода высоковольтной линии.

Причина падения самолета устанавливается. От ДСНС для ликвидации последствий аварии привлекалось 5 чел. в / с. и 1 ед. техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет. Вместе с тем аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.