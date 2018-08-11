На Николаевщине арестовали группу морских браконьеров - ФОТО

Правоохранители получили информацию от местных жителей о том, что национального природного парка "Белобережье Святослава" систематически вылавливают креветки в промышленных масштабах. Полицейские службы организовали спецоперацию с участием более 30 сотрудников и местных жителей.

Во время проведения дневного рейда была задержана группа мужчин, которые в своем авто везли свыше 37 тысяч особей креветок и орудия вылова.

Преступление было квалифицировано как незаконное занятие рыбным хозяйством (ч.1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины). Также продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киевской области с 15 июля строго запрещен вылова раков на период до 1 сентября.