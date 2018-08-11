14:34 11.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянин пытался похитить два дорогих коньяка

В Днепровском районе в одном из супермаркетов полиция задержала вора. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

Киевлянин пытался похитить два дорогих коньяка

Инцидент произошел на проспекте Павла Тычины. По предварительной информации, мужчина вынес из магазина дорогостоящие алкогольные напитки, но его заметили охранники. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, грабителя взяли под арест.

Задержанным оказался уроженец Запорожской области, в апреле этого года он уже был осужден за аналогичное преступление в Харькове, но был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком.

Преступнику грозит мера наказания по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и на основании статьи 71 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает два года и два месяца лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепровском районе голодный покупатель пытался пронести мимо кассы 15 палок кровянки


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