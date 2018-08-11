В столице задержали 12 нелегальных мигрантов - ФОТО

Сообщается, что 12 граждан Народной Республики Бангладеш незаконно находились на территории Украины, а впоследствии планировали пересечь границу и попасть в страны Шенгенской зоны.

На данный момент правоохранители доставили их в Государственной миграционной службы для принятия решения о их дальнейшего пребывания в Украине. Сотрудники ДМС составили десять протоколов в отношении иностранцев по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы задержали троих мигрантов из Ирака.