10:32 11.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице задержали 12 нелегальных мигрантов - ФОТО

Работники Шевченковского управления полиции задержали группу нелегалов из Азии. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В столице задержали 12 нелегальных мигрантов - ФОТО

Сообщается, что 12 граждан Народной Республики Бангладеш незаконно находились на территории Украины, а впоследствии планировали пересечь границу и попасть в страны Шенгенской зоны. 

На данный момент правоохранители доставили их в Государственной миграционной службы для принятия решения о их дальнейшего пребывания в Украине. Сотрудники ДМС составили десять протоколов в отношении иностранцев по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы задержали троих мигрантов из Ирака. 


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