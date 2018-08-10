В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет

Самолет упал с незначительной высоты. Как сообщает The Local, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Вместе с тем аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Издание напоминает, что это уже третья катастрофа самолета в Швейцарии за неделю.

Как сообщал УРА-Информ, 4 августа в Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны - катастрофа унесла жизни 20 человек.

Ранее в этот же день семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.