05:00 10.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет

В Швейцарии возле аэропорта в Берне утром, в четверг, 9 августа, разбился небольшой самолет.

В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет

Самолет упал с незначительной высоты. Как сообщает The Local, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Вместе с тем аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Издание напоминает, что это уже третья катастрофа самолета в Швейцарии за неделю.

Как сообщал УРА-Информ, 4 августа в Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны - катастрофа унесла жизни 20 человек.

Ранее в этот же день семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.


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