В Полтавской области горит мусорная свалка - ФОТО

Тут горит свалка твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, в пятницу, 10 августа, коло девяти часов утра в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов.

Уже на месте спасатели установили, что общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Сейчас горят четыре ячейки глубиной прогаров до метра. Общая площадь свалки составляет шесть гектаров, а глубина залегания мусора - до трех метров.

Сейчас потушить пожар пытаются 13 спасателей на пяти единицах техники, а также две единицы техники и два сотрудника от местного коммунального предприятия.

На расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды, - отметили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в среду вечером, 8 августа, в поле произошел масштабный пожар. В Пустомытовском районе по неизвестным пока причинам загорелась стерня. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в селе Гаи на открытой территории.