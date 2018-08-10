В Полтавской области автомобиль въехал в остановку, погиб мужчина - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Еще один мужчина с травмами доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел в Великобагачанском районе на автодороге Киев-Харьков около восьми часов вечера.

Возле села Попово-Ракита автомобиль "Mercedes-Benz", за рулем которого назодился 37-летнего жителя Полтавы вьъхал в автобусную остановку. Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. 38-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Одессе в пятницу утром, 10 августа, автомобиль Nissan врезался в дерево. За рулем иномарка оказалась женщина в нетрезвом состоянии. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.