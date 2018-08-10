11:32 10.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе иномарка врезалась в дерево - ФОТО

В Одессе в пятницу утром, 10 августа, автомобиль Nissan врезался в дерево.

В Одессе иномарка врезалась в дерево - ФОТО

За рулем иномарка оказалась женщина в нетрезвом состоянии. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Как ообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на улице Маршала Малиновского.

Женщина-водитель не справилась с управлением и ее машина выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на дерево.

Прибывшие для оформления материалов происшествия заметили, что женщина имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. На месте также работали сотрудники спасательной службы, которые помогли водителю добраться из салона изувеченной легковушки.

Вместе с тем при проверке на состояние опьянения, алкотестер подтвердил нетрезвое состояние женщины - 1,48 промилле. Во время оформления соответствующих материалов гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не выполняла никаких законных требований сотрудников полиции. Поскольку существовала угроза, что 32-х летняя нарушительница может причинить себе и окружающим вред, ее задержали и доставили в отделение полиции.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статьям Злостное неповиновение сотруднику полиции, Управление транспортным средством в состоянии опьянения и Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 9 августа, в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. При этом двое детей получили травмы.


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