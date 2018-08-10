21:18 10.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве появился "охотник на ворон" - ФОТО

В одном из столичных парков мужина из боевой винтовки открыл огонь по воронам. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве появился

Очевидцы инцидента сообщают, что при входе в парк "Отрадный" был замечен человек стрелковым оружием, который прятался от лишних глаз в кустах.

При попытке подойти и узнать, чем занимается человек, последний начал бежать и скрылся. Сейчас на территории парка были обнаружены убитые вороны. Просьба от активистов и обычных граждан района, собирающих информацию по инциденту, если кто-то видел этого человека и может его описать и передать информацию правоохранителям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе водитель маршрутки стрелял в продавцов арбузов. В результате инцидента один из автовладельцев достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. 


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