В Киеве появился "охотник на ворон" - ФОТО

Очевидцы инцидента сообщают, что при входе в парк "Отрадный" был замечен человек стрелковым оружием, который прятался от лишних глаз в кустах.

При попытке подойти и узнать, чем занимается человек, последний начал бежать и скрылся. Сейчас на территории парка были обнаружены убитые вороны. Просьба от активистов и обычных граждан района, собирающих информацию по инциденту, если кто-то видел этого человека и может его описать и передать информацию правоохранителям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе водитель маршрутки стрелял в продавцов арбузов. В результате инцидента один из автовладельцев достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев.