12:58 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве митингующие перекрыли Почтовую из-за подтопления раскопок - ФОТО, ВИДЕО

В пятницу днем, 10 августа, активисты на 15 минут перекрыли проезжую часть на Почтовой площади украинской столицы в связи с подтоплением места проведения археологических раскопок в этом районе.

В Киеве митингующие перекрыли Почтовую из-за подтопления раскопок - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации журналистов, около 50 возмущенных людей вышли на проезжую часть на пешеходном переходе возле станции метро Почтовая площадь и перекрыли движение. Таким образом, митингующие пытаются привлечь внимание властей к подтоплению места раскопок.

"Мы делаем предупреждение, даем время до 15 часов, чтобы сюда прибыл городской голова, иначе это будет уже не 15-минутное перекрытие", - сказал один из активистов.

В настоящее время до сих пор неизвестно, что именно произошло – прорыв трубы или подтопление. Добавим, что в последнее время протопка проискодит на этом месте очень часто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", владельцы  авто на еврономерах заблокировали проезд от улицы Европейской площади до улицы Грушевского. Водители транспортных средств требуют принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.


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