23:20 10.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии разбился пассажирский вертолет

В японской центральной префектуре Гумма потерпел крушение служебный вертолет. Об этом передает Kyodo. 

В Японии разбился пассажирский вертолет

Авария произошла в одной из горных местностей префектуры. На данный момент известно, что правительственный спасательный вертолет с девятью людьми на борту разбился в районе главной японской горной вершины Гуммы. 

Специалисты отправились в район опасного ущелья, чтобы провести подготовку маршрута для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные. Министр транспорта страны заявил, что лично отправиться на место происшествия и примет участие в поисковых операциях. Информации о выживших покамест нет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Красноярском крае в РФ потерпел крушение гражданский вертолет. В результате аварии погибло 18 человек: 15 пассажиров, 2 пилота и 1 штурман.


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