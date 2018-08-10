В Японии разбился пассажирский вертолет

Авария произошла в одной из горных местностей префектуры. На данный момент известно, что правительственный спасательный вертолет с девятью людьми на борту разбился в районе главной японской горной вершины Гуммы.

Специалисты отправились в район опасного ущелья, чтобы провести подготовку маршрута для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные. Министр транспорта страны заявил, что лично отправиться на место происшествия и примет участие в поисковых операциях. Информации о выживших покамест нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Красноярском крае в РФ потерпел крушение гражданский вертолет. В результате аварии погибло 18 человек: 15 пассажиров, 2 пилота и 1 штурман.