06:00 10.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Эстонии горит полигон с боеприпасами

На центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Харьюмаа в четверг, 9 августа, произошел пожар.

В Эстонии горит полигон с боеприпасами

Пока о взрывах не сообщалось. Вместе с тем спасатели отмечают, что на полигоне находится большое количество боеприпасов.

Как сообщает Спасательный департамент Эстонии в своем Twitter, сообщение о возгорании поступило в центр тревоги около полудня. При этом тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая эстонские пожарные неделю не могли потушить пожар на центральном армейском полигоне. Тогда к тушению привлекали авиацию и добровольцев.


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