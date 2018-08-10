В Эстонии горит полигон с боеприпасами

Пока о взрывах не сообщалось. Вместе с тем спасатели отмечают, что на полигоне находится большое количество боеприпасов.

Как сообщает Спасательный департамент Эстонии в своем Twitter, сообщение о возгорании поступило в центр тревоги около полудня. При этом тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая эстонские пожарные неделю не могли потушить пожар на центральном армейском полигоне. Тогда к тушению привлекали авиацию и добровольцев.