15:36 10.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201006:labazovych

В Донецкой области неподалеку завода произошел взрыв - ФОТО

Сегодня ночью, 10 августа, неподалеку от проходной завода "Пилоподавления" ночью взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В Донецкой области неподалеку завода произошел взрыв - ФОТО

Как отмечается, погром случился около трех часов ночи.

По словам сотрудников правоохранительных органов, взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания, пострадавших нет.

В данное время следователи выясняют полные обстоятельства случившегося, и устанавливают лицо, причастное к взрыву.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера.


Поделиться
Читайте также:
 
В больших городах водителей хотят пересадить на общественный транспорт Из-за конфликта с Константинополем российские попы остались без Шенгена Ко Дню Независимости "Квартал 95" даст бесплатный концерт в Северодонецке - ФОТО Порошенко утвердил закон, относящий фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив