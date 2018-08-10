В Донецкой области неподалеку завода произошел взрыв - ФОТО

Как отмечается, погром случился около трех часов ночи.

По словам сотрудников правоохранительных органов, взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания, пострадавших нет.

В данное время следователи выясняют полные обстоятельства случившегося, и устанавливают лицо, причастное к взрыву.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера.