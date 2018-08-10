В аэропорту Стамбула столкнулись два "Boeing" - ФОТО

Столкновение произошло в зоне парковки лайнеров. К счастью никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает Kokpit.Aero, это были самолеты Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines.

Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Во время столкновения повреждения получили оба самолета. Сейчас специалисты изучают последствия инцидента, а пассажиров Turkish Airlines отправят в Грецию другим самолетом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 августа, в швейцарских Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны Junkers Ju-52. Полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета.