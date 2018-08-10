01:00 10.08.2018 | Происшествия | Новости
100200950:Polishuk

В аэропорту Стамбула столкнулись два "Boeing" - ФОТО

В Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в четверг, 9 августа, столкнулись два пассажирских самолета.

В аэропорту Стамбула столкнулись два

Столкновение произошло в зоне парковки лайнеров. К счастью никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает Kokpit.Aero, это были самолеты Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines.

Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Во время столкновения повреждения получили оба самолета. Сейчас специалисты изучают последствия инцидента, а пассажиров Turkish Airlines отправят в Грецию другим самолетом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 августа, в швейцарских Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны Junkers Ju-52. Полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на ночь закроют движение трамваев на двух маршрутах ЦИК просит депутатов объяснить, каким законом им руководствоваться при референдуме Власти Киева планируют расширить пешеходную зону Крещатика В июле дефляция в Украине в июле составила 0,7%
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив