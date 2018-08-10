У исполнителя песни Despacito украли украшения на два млн евро

Об этом пишет Billboard.

Как отмечается, ограбление произошло в одном из отелей города. Там грабитель позвонил дежурному администратору отеля и, представившись постояльцем, просто попросил открыть сейф.

Вор, воспользовавшись моментом, забрал драгоценности и не торопясь покинул здание, не оставив даже отпечатков пальцев. Также из номера певца пропали наличные – 2,5 тысячи долларов.

После того, как Дэдди Янки обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Стражи порядка взялись за расследование дела. Они изучили записи камер слежения, установили личности всех работников гостиницы и тех, кто в ней проживает.

В настоящее вреся следствие продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая телеведущая Жанна Бадоева порадовала читателей своего микроблога эффектным фото. В кадре теледива запечатлена во время традиционного утреннего кофепития в элегантном брючном костюме белого цвета.