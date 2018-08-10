Итальянская полиция изъяла 20 тонн гашиша на иностранном судне

Сотрудники правоохранительных органов Италии конфисковали 20-тонную партию гашиша на судне под панамским флагом. Об этом сообщает ANSA.
Как отмечается, были задержаны 11 членов экипажа, которые являются гражданами Черногории.
Также сообщается, что оперативники прибыли на борт судна, когда оно находилось в международных водах, и сопровождали его к порту в Палермо. Так, во время осмотра груза и была обнаружена партия гашиша на сумму, которая колеблется между 150 и 200 млн евро.
В настоящее время все детали инцидента уточняются.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в августе греческие правоохранители отпустят в Украине еще трех задержанных украинских моряков. Сейчас МИД и Минюст планируют провести переговоры и представителями Греции по решению проблемы с украинскими моряками.