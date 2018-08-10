Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 381 человека

Официально подтвержденное число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок продолжает расти.
Более 70 тысяч зданий разрушены, 27 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.
Число жертв землетрясения на курортном острове Ломбок в Индонезии растет. Официально подтверждена гибель 381 человека, сообщили агентству dpa в индонезийской национальной службе борьбы с последствиями катастроф в пятницу, 10 августа.
При этом в ведомстве отметили, что количество погибших будет еще выше, необходимо время для верификации. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.
Как сообщал "УРА-Информ", в Индонезии в четверг утром, 9 августа, произошло новое землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 километров. Информации о новых жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет. Однако многие жители в панике начали покидать дома. В то же время губернатор провинции Западные Малые Зондские острова Зайнул Маджиди сообщил, что количество погибших в результате предыдущего землетрясения на острове Ломбок возросло до 381 человека, а ранения получили более одной тысячи человек. Он подчеркнул, что состояние 670 человек оценивается как очень тяжелое.