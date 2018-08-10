Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 381 человека

Более 70 тысяч зданий разрушены, 27 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Число жертв землетрясения на курортном острове Ломбок в Индонезии растет. Официально подтверждена гибель 381 человека, сообщили агентству dpa в индонезийской национальной службе борьбы с последствиями катастроф в пятницу, 10 августа.

При этом в ведомстве отметили, что количество погибших будет еще выше, необходимо время для верификации. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

Как сообщал "УРА-Информ", в Индонезии в четверг утром, 9 августа, произошло новое землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 километров. Информации о новых жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет. Однако многие жители в панике начали покидать дома. В то же время губернатор провинции Западные Малые Зондские острова Зайнул Маджиди сообщил, что количество погибших в результате предыдущего землетрясения на острове Ломбок возросло до 381 человека, а ранения получили более одной тысячи человек. Он подчеркнул, что состояние 670 человек оценивается как очень тяжелое.