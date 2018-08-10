В Одессе BMW X5 протаранил сразу пять машин

Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию в пятницу, 10 августа.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, когда автомобиль BMW X5 двигался в направлении площади ему на встречу шел Chevrolet Aveo, который пытался пересечь двойную сплошную линию.

Так, чтобы избежать столкновения водитель BMW резко дал по тормозам, из-за чего у него лопнуло колесо. В результате маневра он потерял управление, машина столкнулась с едущим в том же направлении Renault и припаркованными Nissan Almera, Ford Fusion, Toyota Corolla и Mercedes.

По словам полицейских, во время жуткой аварии получила многочисленные травмы пассажир автомобиля Ford. В настоящее время женщина находится в больнице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одной из трасс вблизи Мукачево фура столкнулась с двумя иномарками. По предварительной информации, водитель VW Tiguan пытался обогнать фуру и выехал на встречную полосу, однако вернуться обратно он не успел, столкнувшись лоб в лоб в другой иномаркой.