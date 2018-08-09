09:53 09.08.2018 | Происшествия | Новости
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В порту Бельгии обнаружили полторы тонны кокаина

Сотрудники пограничной службы в бельгийском порту Антверпена конфисковали партию кокаина на сумму свыше 75 миллионов евро.

В порту Бельгии обнаружили полторы тонны кокаина

Об этом сообщает Министерство финансов Бельгии. 

Как отметили таможенники, изъятые наркотические, психотропные вещества, весом 1,56 тонн была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии.

Примечательно, что в ходе предыдущей пятничной контрольной акции в Антверпене было изъято 1727 килограммов кокаина примерной стоимостью более 80 миллионов евро. Тогда наркотики перевозились в контейнере с бананами из Эквадора.

По данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости, наличие наркотических средств в Европейском Союзе растет, а кокаин чаще всего перевозят через северные порты Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных служб провели операцию ликвидации международной преступной группировки, которая занималась продажей и производством наркотиков.


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