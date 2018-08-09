В Одесской области микроавтобус врезался в легковушку, погиб иностранец

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Еще семь человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе, авария произошла около двух часов ночи.

Легковой автомобиль Mercedes с зарубежной регистрацией, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault. От сильного удара четверо пассажиров автомобиля и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

При этом от полученных травм один из пассажиров легковушки, 40-летний гражданин соседнего государства, скончался в больнице.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера днем на трассе Одесса - Рени возле села Спасское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка.