12:15 09.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области микроавтобус врезался в легковушку, погиб иностранец

В ночь на четверг, 9 августа, в Одесской области на Николаевской дороге столкнулись авто и микроавтобус.

В Одесской области микроавтобус врезался в легковушку, погиб иностранец

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Еще семь человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе, авария произошла около двух часов ночи.

Легковой автомобиль Mercedes с зарубежной регистрацией, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault. От сильного удара четверо пассажиров автомобиля и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

При этом от полученных травм один из пассажиров легковушки, 40-летний гражданин соседнего государства, скончался в больнице.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера днем на трассе Одесса - Рени возле села Спасское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка.


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