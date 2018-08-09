В Одессе Ford слетел с моста, погибла 20-летняя девушка - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как отмечается, 49-летний водитель автомобиля Ford Focus двигаясь со стороны Измаила в направление Одессы, выехал на встречную полосу, пробил ограждение моста и съехал в кювет.

В результате аварии с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы водитель и его 20-летняя дочь. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП. В настоящее время копы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители Днепропетровской области арестовали водителя автомобиля Aud из-за которого произошла жуткая авария с рейсовым автобусом, вследствие чего погибло двое людей.