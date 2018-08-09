10:58 09.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200895:labazovych

В Одессе Ford слетел с моста, погибла 20-летняя девушка - ФОТО

Вчера днем, 8 августа, на трассе Одесса – Рени возле села Спасское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла не в чем не повинная 20-летняя девушка.

В Одессе Ford слетел с моста, погибла 20-летняя девушка - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как отмечается, 49-летний водитель автомобиля Ford Focus двигаясь со стороны Измаила в направление Одессы, выехал на встречную полосу, пробил ограждение моста и съехал в кювет.

В результате аварии с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы водитель и его 20-летняя дочь. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП. В настоящее время копы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители Днепропетровской области арестовали водителя автомобиля Aud из-за которого произошла жуткая авария с рейсовым автобусом, вследствие чего погибло двое людей. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украина существенно накопила запасы газа в ПХГ Ликвидацию банка "Национальный кредит" продлили еще на год В Киеве на взятке попался начальник одного из департаментов ГФС, - Луценко Украина попала в ТОП-6 поставщиков пива в Европу
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив