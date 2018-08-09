15:30 09.08.2018 | Происшествия | Новости
100200919:roman_z

В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми

В Йемене в результате авианалета арабской коалиции погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей.

В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на повстанцев в Йемене.

Удар был нанесен по рынку и рядом стоявшему автобусу. Также в результате авиаударов пострадало 35 человек.

Как сообщает издание, старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами Хути.

В свою очередь повстанческий канал Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибли 39 человек и 51 было ранено. Среди них преимущественно дети.

Как сообщал "УРА-Информ", на острове Сокотра у берегов Йемена пронесся тропический циклон "Мег". В результате стихийного бедствия, по меньшей мере, шесть человек погибли. Еще 60 человек пострадали.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине начнут выращивать жемчуг Роналду может еще сыграть за Реал Брэд Питт подал на Анджелину Джоли в суд Британская полиция отпустила под залог кремлевского пропагандиста
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив