В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на повстанцев в Йемене.

Удар был нанесен по рынку и рядом стоявшему автобусу. Также в результате авиаударов пострадало 35 человек.

Как сообщает издание, старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами Хути.

В свою очередь повстанческий канал Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибли 39 человек и 51 было ранено. Среди них преимущественно дети.

Как сообщал "УРА-Информ", на острове Сокотра у берегов Йемена пронесся тропический циклон "Мег". В результате стихийного бедствия, по меньшей мере, шесть человек погибли. Еще 60 человек пострадали.