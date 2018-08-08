За убийство Бабченко ФСБ заплатила 100 тысяч долларов

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил участник операции, подставной "киллер" журналиста Алексей Цымбалюк.

Источник своей информации Цымбалюк не указал.

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве во вторник вечером, 29 мая, неизвестные стреляли в журналиста Аркадия Бабченко. Как сообщали в полиции пуля попала в спину. В итоге оказалось, что єто біла инсценировка украинских спецслужб для віявления российских агентов в Украине.