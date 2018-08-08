Во Львове на пешеходном переходе водитель сбил семью с ребенком - ФОТО

Все трое с травмами попали в больницу. Среди пострадавших - ребенок.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Пасечная после девяти часов вечера.

Вместе с тем, согласно информации ОГА, от полученных травм на месте происшествия погибла 70-летняя женщина, 33-летняя женщина с ссадинами лобной области и закрытой травмой живота, а также 11-летний мальчик с травмами грудной клетки и живота, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

По данным полиции области, за рулем автомобиля ВАЗ-2109 находился 18-летний львовянин. В момент совершения аварии водитель был трезвым.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник, 7 августа, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии травмы получил один из водителей.