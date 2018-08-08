В Закарпатской области неизвестные стреляли в начальника погранзаставы

Пограничник получил пулевое ранение в грудь. Как сообщает местное издание Мukachevo.net, ссылаясь на данные полиции, сообщение о нападении поступило около семи часов вечера. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, был избит майор, начальник пограничной заставы.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что произошел конфликт между начальником погранзаставы 1989 года рождения и двумя местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта - это житель села Большой Бычков, 1994 года рождения, и житель Рахова, 1981 года рождения.

Сейчас причина конфликта выясняется. Во время него человек из Рахова выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями "Вий", которое официально зарегистрировано. Мужчина совершил два выстрела, в результате чего работник пограничной службы получил ранения.

Врачи диагностировали, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале во время учений в Львовской области погиб пограничник. Причиной гибели пограничника во время учебных стрельб на полигоне стало детонирование боеприпаса РПГ-7В.