19:31 08.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Швеции из-за жары отменяют поезда

В южной Швеции снова отменили ряд поездов из-за опасений, что из-за аномальной жары пути могут деформироваться.

В Швеции из-за жары отменяют поезда

Об этом сообщает The Local.

Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура до 34 градусов жары.

Как сообщал "УРА-Информ", Швеция попросила ЕС направить больше пожарных самолетов, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами, которые продолжают бушевать по всей стране. Пожары в Швеции растянулись от Полярного круга до Балтийского моря. Италия отправила на помощь два пожарных самолета. Также шесть пожарных вертолетов предоставила Норвегия. МЧС Швеции просит направить больше самолетов, а также вертолеты, чтобы помочь погасить пожары, которые еще не находятся под контролем.


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