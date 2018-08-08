В Одесской области автомобиль слетел с моста, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

Как отмечается, дорожно транспортное-происшествие произошло на трассе Одесса-Рени. Там, как установили правоохранители, автомобиль с двумя людьми внутри выехал за пределы проезжей части и, сбив ограждение, упал под мост.

В автомобиле находились отец 1969-го и дочь 1998-го годов рождения. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Также сотрудники полиции подчеркнули, что в результате ДТП автомобиль превратился в груду металла и восстановлению не подлежит.

"Причину аварии установит следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии в районе муниципалитета Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.