16:22 08.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200846:labazovych

В Одесской области автомобиль слетел с моста, есть пострадавшие - ФОТО

Неподалеку села Спасское Одесской области легковушка на большой скорости с двумя людьми внутри рухнула под мост. В результате инцидента получили серьезные травмы 49-летний отец и 20-летняя дочь.

В Одесской области автомобиль слетел с моста, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

Как отмечается, дорожно транспортное-происшествие произошло на трассе Одесса-Рени. Там, как установили правоохранители, автомобиль с двумя людьми внутри выехал за пределы проезжей части и, сбив ограждение, упал под мост.

В автомобиле находились отец 1969-го и дочь 1998-го годов рождения. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Также сотрудники полиции подчеркнули, что в результате ДТП автомобиль превратился в груду металла и восстановлению не подлежит.

"Причину аварии установит следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии в районе муниципалитета Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.


Поделиться
Читайте также:
 
Олег Сенцов написал сестре, что "конец близок" Голкипер Атлетика стал самым дорогим вратарем в истории футбола Появился памятник на могиле Виктора Януковича-младшего - ФОТО Ученые нашли два псалма, которые не вошли в Библию
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив