В Одесской области автомобиль слетел с моста, есть пострадавшие - ФОТО

Неподалеку села Спасское Одесской области легковушка на большой скорости с двумя людьми внутри рухнула под мост. В результате инцидента получили серьезные травмы 49-летний отец и 20-летняя дочь.
Об этом сообщает Бессарабия INFORM.
Как отмечается, дорожно транспортное-происшествие произошло на трассе Одесса-Рени. Там, как установили правоохранители, автомобиль с двумя людьми внутри выехал за пределы проезжей части и, сбив ограждение, упал под мост.
В автомобиле находились отец 1969-го и дочь 1998-го годов рождения. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.
Также сотрудники полиции подчеркнули, что в результате ДТП автомобиль превратился в груду металла и восстановлению не подлежит.
"Причину аварии установит следствие", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии в районе муниципалитета Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.