21:32 08.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области грузовик столкнулся с легковушкой, погибли двое детей - ФОТО

В среду, 8 августа, в Херсонской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В Херсонской области грузовик столкнулся с легковушкой, погибли двое детей - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей. Их родителей скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсоне, инцидент произошел на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск. По неизвестным пока причинам 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "МАЗ".

Полиция и открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку села Спасское Одесской области легковушка на большой скорости с двумя людьми внутри рухнула под мост. В результате инцидента получили серьезные травмы 49-летний отец и 20-летняя дочь.


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