В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, два человека травмированы - ФОТО

В результате происшествия пострадали два человека. Как сообщает областное управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на автодороге "Шевченково - Большие Хутора" в Шевченковском район.

Автомобиль ВАЗ 2101 был оборудован газобаллонным оборудованием. Кроме того в багажнике автомобиля находился переносной баллон со сжиженным газом.

В итоге ожоги получил водитель 1975 года рождения. Скорая помощь увезла его в больницу. Также пострадала пассажирка 1946 года рождения, однако женщина отказалась от госпитализации. Сейчас причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в немецком городе Зигбург во вторник, 7 августа, произошел пожар на железнодорожной станции. В результате возгорания пострадали около 40 человек. При этом 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.