23:47 08.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200869:Polishuk

В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, два человека травмированы - ФОТО

В Харьковской области в среду. 8 августа, возле села Отрадное на ходу загорелся автомобиль.

В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, два человека травмированы - ФОТО

В результате происшествия пострадали два человека. Как сообщает областное управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на автодороге "Шевченково - Большие Хутора" в Шевченковском район.

Автомобиль ВАЗ 2101 был оборудован газобаллонным оборудованием. Кроме того в багажнике автомобиля находился переносной баллон со сжиженным газом.

В итоге ожоги получил водитель 1975 года рождения. Скорая помощь увезла его в больницу. Также пострадала пассажирка 1946 года рождения, однако женщина отказалась от госпитализации. Сейчас причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в немецком городе Зигбург во вторник, 7 августа, произошел пожар на железнодорожной станции. В результате возгорания пострадали около 40 человек. При этом 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.


Поделиться
Читайте также:
 
Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву Россия, Индия и Китай заявили, что и дальше будут покупать нефть у Ирана несмотря на санкции США В Херсонской области грузовик столкнулся с легковушкой, погибли двое детей - ФОТО Денисова готова обсуждать любые условия обмена Сенцова
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив