В Харькове легковушка врезалась в грузовик и влетел в дерево, водитель попал в больницу - ФОТО

В результате аварии травмы получил один из водителей. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области, инцидент произошел около четырех часов дня на улице Академика Павлова.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia по неизвестным пока причинам врезался в "ГАЗ 3307", после чего наехал на дерево, и в дальнейшем столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате аварии бригада скорой медицинской помощи госпитализировала водителя Skoda в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области во вторник вечером, 7 августа. рейсовый автобус врезалась легковушка. В результате аварии погибли двое пассажиров. Еще 13 человек скорая помощь увезла в больницу.