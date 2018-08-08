В Днепропетровской области в аварию попал рейсовый автобус, двое погибли, 13 травмированы

В результате аварии погибли двое пассажиров. Еще 13 человек скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера. По предварительным данным, водитель Audi проигнорировал дорожный знак "стоп", когда выезжал на трассу с второстепенной дороги, и въехал в пассажирский автобус.

Автобус направлялся из Днепра в Каменский. На момент аварии в нем находилось 25 пассажиров. От сильного удара автобус перевернулся на бок. Погибли мужчина и женщина. Они ехали в рейсовом автобусе сообщением "Днепр - Каменское". Сейчас полиция устанавливает их личности.

Еще 13 человек, среди которых водитель автобуса и легковушки, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Предварительно известно, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 7 августа, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на момент инцидента в автоцистерне находилось 24 тонны азотной кислоты.