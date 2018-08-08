Разлитую возле Днепра кислоту перевозили незаконно

Об этом сообщает Укринформ.

Как отметили правоохранители, такой опасный груз, как азотная кислота, подлежит лицензированию. Проверив документацию выяснилось, что предприятие не получило такую лицензию, соответственно, осуществляло перевозки нелегально.

Как рассказал заместитель начальника ГУ ГСНС в Днепропетровской области Александр Шевченко, причиной инцидента стала разгерметизация фланца в одном из отсеков автоцистерны, в котором было 8 тонн азотной кислоты. Вытекло около 4 тонн вещества.

Как сообщал "УРА-Информ", во вторник, 7 августа, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на момент инцидента в автоцистерне находилось 24 тонны азотной кислоты. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось восемь тонн вещества.