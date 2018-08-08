Редкое явление вызвала встреча холодного и горячего воздуха, которая создала подобный к смерчу вихрь. Возник он во время тушения пожара.

Огонь вспыхнул на заводе пластмасс в английском городе Равенсборн. 10 пожарных машин из трех различных английских графств прибыли тушить пожар, сообщает Metro.

Пожар начался около двух часов ночи в среду. Загорелись тысячи пластиковых хлебных подносов, которые изготавливали на заводе. 12 часов понадобилось пожарным, чтобы взять пламя под контроль. Местные жители ночевали с закрытыми окнами. 18-метровые столбы пламени и густой черный дым видно за 40 км.

Как сообщал "УРА-Информ", над незаконно построенным в аннексированном Россией Крыму прошел огромный смерч.