11:32 08.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На полигоне "Десна"застрелится солдат-срочник

В среду, 8 августа, в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины №169 в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области покончил с собой военнослужащий срочной службы.

На полигоне

Солдат срочной службы одной из частей застрелился время несения караульной службы. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Согласно сообщению, никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился, - пояснили в пресс-службе в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети.

На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства устанавливаться следствием.

Уважаемые военнослужащие срочной, контрактной службы, офицеры ВСУ! Помните - нет безвыходных положений! Вы всегда сможете найти поддержку и помощь рядом! Самая главная ценность в мире - жизнь! Поэтому не торгуйте им там по дешевке, не укорачивайте себе век под эмоциями, дайте шанс своей судьбе вас сохранить!", - призвали в пресс-службе учебного центра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, аместитель председателя Каменского городского совета в Днепропетровской области Владислав Мелешко умер во вторник, 7 августа. Он скончался из-за тяжелой травмы в результате падения с велосипеда. Как сообщил журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи Ростислав Винар, чиновник получил обширную черепно-мозговую травму во время катания на велосипеде по улице Романковской 6 августа.


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