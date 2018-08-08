Из-за пожаров в Португили пострадало уже более тридцати человек

На юге Португали продолжают бушевать лесные пожары.
Число пострадавших уже выросло до 32 человек. Еще более полутора сотен жителей были эвакуированы из своих домов.
Об этом сообщает со ссылкой на Publico.
Среди пострадавших один человек находится в очень тяжелом состоянии. Его доставили в больницу Лиссабона.
Вместе с тем представитель национального ведомства по гражданской защите Патриция Гаспар сообщила, что по состоянию на утро среды ситуация на местах стала более стабильной, чем во вторник вечером, и заявила о хорошем прогрессе в борьбе с огнем.
Как сообщал "УРА-Информ", в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики ожидают чрезвычайный - пятого класса уровень опасности в некоторых областях. Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылаясь на данные Укргидрометцентр, такая ситуация сохраняется в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, а также в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.