18:35 08.08.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за драки звезда фильма "Такси" может потерять зрение

После драки в московском баре актер Сами Насери может потерять зрение.

Из-за драки звезда фильма

Дело в том, что еще пару месяцев назад у актера диагностировали перелом орбиты глаза, и во время драки ему повредили больной глаз, сообщает УНИАН.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, вчера актеру сделали сложную операцию по замене хрусталика глаза, которая длилась десять часов.

"УРА-Информ" сообщал, что актер отдыхал в баре "Войс" вместе со своим братом и выпивал. У мужчин произошел конфликт с другой компанией, после чего началась драка. Сами ударили в лицо и по руке. На следующий день у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что полиция уже нашла тех, кто избил актера. Ими оказались приезжие из Беларуси ребята. Они также объяснили причину драки - компания француза слишком громко себя вела.


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