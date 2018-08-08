Из-за драки звезда фильма "Такси" может потерять зрение

Дело в том, что еще пару месяцев назад у актера диагностировали перелом орбиты глаза, и во время драки ему повредили больной глаз, сообщает УНИАН.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, вчера актеру сделали сложную операцию по замене хрусталика глаза, которая длилась десять часов.

"УРА-Информ" сообщал, что актер отдыхал в баре "Войс" вместе со своим братом и выпивал. У мужчин произошел конфликт с другой компанией, после чего началась драка. Сами ударили в лицо и по руке. На следующий день у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что полиция уже нашла тех, кто избил актера. Ими оказались приезжие из Беларуси ребята. Они также объяснили причину драки - компания француза слишком громко себя вела.