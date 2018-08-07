11:59 07.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице столкнулись три грузовика, погиб иностранец - ФОТО

Во вторник, 7 августа, в Виннице на Немировском шоссе столкнулись три грузовика.

В Виннице столкнулись три грузовика, погиб иностранец - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Грузии. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Виннице, машина был загружена арбузами.

42-летний житель Литинского района, не справился с управлением грузовика Daf и врезался в припаркованим на обочине грузовиком Daf. Тот, в свою очередь, столкнулся с грузовиком Renault, который стоял впереди.

На месте происшествия от полученных телесных повреждений погиб пассажир автомобиля Daf - гражданин Грузии

Сейчас сотрудники следственно-оперативная группы проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие. ДТП произошло на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик Mercedes протаранил маршрутку "Рута" на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.


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